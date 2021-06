Ritwinnaar Merlier leeft even in een droom

Tim Merlier won eerder dit jaar al een etappe in de Giro d’Italia. Maandag was het ongeloof nog veel groter toen hij zich ritwinnaar mocht noemen in de Tour de France. “Ik leef in een droom”, reageerde de Belgische coureur van Alpecin-Fenix in Pontivy. “Na de Giro was ik al heel blij. Maar nu win ik een rit in de Tour, de grootste koers ter wereld. Ik kan dit niet geloven. Dit is zeker het mooiste moment uit mijn carrière. Dit is echt, echt een droom.”

Merlier kon rekenen op een indrukwekkende ‘trein’ in de aanloop naar de sprint, die werd ontsierd door een val van de Australiër Caleb Ewan en de Slowaak Peter Sagan. Geletruidrager Mathieu van der Poel had besloten zijn ploeggenoot naar de finish te brengen. “Hij zei: Ik ga de lead-out doen voor je. Je bent gek, antwoordde ik. Maar hij doet dat nou eenmaal graag. En daarna nam Jasper (Philipsen) over. Ik hoefde maar 150 meter te sprinten. En toen ik achter me keek, kon ik niet geloven dat er niemand in mijn wiel zat. Door die val achter me, denk ik.”