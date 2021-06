Sabalenka eerste winnares op Wimbledon

Aryna Sabalenka heeft zich zonder problemen verzekerd van een plek in de tweede ronde van Wimbledon. De 23-jarige tennisster uit Belarus stond tegen de Roemeense Monica Niculescu vijf games af: 6-1 6-4.

De wedstrijd tussen Sabalenka en Niculescu was de eerste wedstrijd van Wimbledon 2021. Wegens het slechte weer in Londen kon er maandag aan het begin van de middag alleen op de overdekte banen worden gespeeld: Centre Court en Court 1.

Sabalenka is door de afmeldingen van Naomi Osaka en Simona Halep, respectievelijk de nummer 2 en 3 van de wereld, als tweede geplaatst in Londen. Ze is in het enkelspel op een grandslamtoernooi nog nooit voorbij de vierde ronde gekomen.

Twee jaar geleden werd Wimbledon gewonnen door Halep. Vorig jaar ging het toernooi niet door.