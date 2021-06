Schelling zit voor even stevig in de bollentrui

Ide Schelling weet zich voor tenminste drie dagen verzekerd van het dragen van de bollentrui, die toebehoort aan de leider in het bergklassement van de Tour de France. De jonge Hagenaar bezorgt daarmee zichzelf en zijn ploeg Bora-hansgrohe de nodige publiciteit. “Ze vinden het allemaal hartstikke leuk. Niemand in de ploeg heeft er moeite mee”, vertelde Schelling na de derde etappe, waarin hij voor de derde dag op rij mee was in een ontsnapping.

Het leverde hem maandag het ene punt op waarmee hij weer leider is in het bergklassement, voor Mathieu van der Poel. Omdat die al in het geel rijdt mocht Schelling maandag voor de tweede dag de bergtrui dragen. Dinsdag is er een rit zonder klimmetjes, woensdag een tijdrit terwijl er donderdag in de zesde etappe maar één bergpunt te verdienen is. Het ziet er dus naar uit dat Schelling zeker tot en met vrijdag gehuld gaat in de witte trui met de rode bolletjes. “Supervet dat ik de komende dagen steeds het podium op mag.”

Het plan van de dag was hetzelfde als de dagen ervoor. “Ik moest weer mee met de vroege vlucht. Vandaag lukte dat redelijk eenvoudig. Nadat ik een punt had kunnen pakken heb ik me laten terugzakken. Dat was het plan. Zo kon ik nog wat voor de ploeg doen.” Illusies over een langer bezit van de trui maakt Schelling zich niet. “Ik zal niet opeens met de beste klimmers mee omhoog kunnen”, klonk het realistisch.