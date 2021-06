Springruiter Smolders breekt rib bij val en ontbreekt op CHIO

Springruiter Harrie Smolders ontbreekt vrijdag in de landenwedstrijd van het CHIO van Rotterdam. Hij heeft bij een val op het concours van Knokke een rib gebroken. Bondscoach Rob Ehrens heeft Frank Schuttert aangewezen als vervanger. Mogelijke deelname van Smolders aan de Olympische Spelen van Tokio is volgens de hippische federatie KNHS niet in gevaar.

Namens Nederland doen ook Maikel van der Vleuten, Marc Houtzager en Willem Greve mee aan de betreffende Nations Cup in het Kralingse Bos. Ehrens heeft de selectie voor Tokio nog niet bekendgemaakt.