Tennisser Tsitsipas pijnlijk uitgeschakeld op Wimbledon

Tennisser Stefanos Tsitsipas is op pijnlijke wijze uitgeschakeld op Wimbledon. De als derde geplaatste Griek verloor in de eerste ronde in drie sets van de Amerikaan Frances Tiafoe, de nummer 57 van de wereldranglijst. De setstanden waren 6-4 6-4 6-3.

Tsitsipas stond eerder deze maand nog in de finale op Roland Garros. Daarin verloor hij in vijf sets van de Serviër Novak Djokovic.

Voor Tsitsipas was het alweer de derde keer in vier deelnames dat hij in de eerste ronde op Wimbledon onderuitging. In 2018 haalde hij nog wel de vierde ronde.

Tiafoe (23) kwam in Londen nog niet verder dan de derde ronde. Hij won voor de eerste keer in zijn loopbaan van een speler uit de top vijf van de wereldranglijst.