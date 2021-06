Tennissters Rus en Pattinama-Kerkhove in actie op Wimbledon

Op de eerste tennisdag op het ‘heilige’ gras van Wimbledon in Londen komen twee Nederlanders in actie. Het gaat om Arantxa Rus en Lesley Pattinama-Kerkhove. Rus neemt het op baan 12 op tegen de Griekse Maria Sakkari, de nummer 15 van de plaatsingslijst. Zij spelen het vierde duel op deze baan waar rond het middaguur (Nederlandse tijd) de eerste partij begint.

Pattinama-Kerkhove komt uit tegen de Russische routinier Svetlana Koeznetsova, de voormalige nummer 3 van de wereld en winnares van twee grandslamtitels. De Russin won de US Open in 2004 en zegevierde vijf jaar later op Roland Garros. Koeznetsova is nu de nummer 38 van de wereld, Pattinama-Kerkhove staat op plek 175. Zij spelen de eerste partij op baan 14.

Novak Djokovic, de titelverdediger bij de mannen, opent maandagmiddag het programma op het centercourt. De nummer 1 van de wereld neemt het op tegen de 19-jarige Brit Jack Draper.

Kiki Bertens, qualifier Tallon Griekspoor en ‘lucky loser’ Botic van de Zandschulp spelen dinsdag in de eerste ronde.