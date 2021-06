Tourpeloton vertrokken voor derde etappe

Onder een donker wolkendek en met waarschijnlijk regen in aantocht is het peloton vanuit Lorient begonnen aan de derde etappe in de Tour de France. Voor de derde keer voert de rit door Bretagne, maar in tegenstelling tot de eerste twee etappes is de finale redelijk vlak te noemen. De verwachting is dan ook dat het de eerste dag wordt voor de sprinters om hun kans op dagsucces te grijpen.

Mathieu van der Poel is de geletruidrager. De Nederlander van Alpecin-Fenix veroverde zondag de leiding na een ijzersterk optreden op de Mûr-de-Bretagne en denkt de trui zeker drie dagen te kunnen dragen. Pas woensdag, in een individuele tijdrit over 27 kilometer, zullen betere tijdrijders als de Sloveen Primoz Roglic de aanval inzetten.

De Nederlander Ide Schelling draagt opnieuw de bollentrui. Hij is de nummer 2 in het bergklassement achter Van der Poel.

De finish in Pontivy wordt verwacht rond 17.30 uur.