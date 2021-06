Van Dam eerste Nederlandse golfster op Olympische Spelen

Golfster Anne van Dam (25) gaat Nederland vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. Nooit eerder deed een Nederlandse golfster mee aan de Spelen.

“Aan de ene kant was ik verrast, aan de andere kant denk ik ook wel dat het terecht is”, zei Van Dam tegen golf.nl. “De laatste twee jaar voldeed ik aan de kwalificatie-eisen, maar dit jaar voldeed ik er niet aan. De laatste paar jaar heb ik laten zien dat ik tot de top van Europa behoor.”

Van Dam is tegenwoordig de nummer 123 van de wereld. Eigenlijk had ze op 28 juni tot de top 100 van de wereld moeten behoren. Ze speelde dit seizoen wegens de coronarestricties echter een beperkt aantal toernooien.

“Als ze die route ongestoord had kunnen afleggen, was de kans dat ze aan de nationale prestatie-eis zou hebben voldaan, reĆ«el geweest. Om die reden komt ze in aanmerking voor de uitzonderingsregel”, aldus NOC*NSF.

In 2016 keerde golf terug op de olympische kalender. Joost Luiten vertegenwoordigde Nederland vijf jaar geleden op de Spelen van Rio de Janeiro.