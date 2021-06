Van der Poel: alles wat komt is bonus

Een dag na zijn machtsgreep in de Tour de France zag Mathieu van der Poel zijn Belgische ploeggenoot Tim Merlier maandag de derde etappe winnen. Voor wielerploeg Alpecin-Fenix kan de Tour eigenlijk al niet meer stuk. “Alles wat nog komt is bonus. Het is ongelooflijk hoe deze Tour voor ons verloopt”, zei de drager van de gele trui in Pontivy na een rit die voor andere ploegen juist een grote teleurstelling opleverde.

Er waren tal van valpartijen waardoor klassementsrenners als de Sloveen Primoz Roglic en de Brit Geraint Thomas tegen tijdverlies aanliepen. In volle sprint ging ook Caleb Ewan hard tegen het asfalt waarbij hij zijn sleutelbeen brak. Van der Poel had op dat moment zijn werk al gedaan en kon de Australiër ontwijken. “Het was super hectisch met al die valpartijen. Ik wilde daarom vooral voorin blijven”, keek hij terug op zijn sleurwerk in de slotfase, met Merlier in zijn wiel. “Tim wil in die laatste 2 à 3 kilometer graag hard rijden en niet hoeven vechten voor zijn positie. Noemde hij het gek dat ik dat deed? Ach, ik vind het leuk om iets terug te doen voor de jongens die zo hard voor mij werken. Het was weer een magische dag voor onze ploeg.”

Het rijden in het geel had Van der Poel als iets heel bijzonders ervaren. “Er is veel door mijn hoofd geschoten de afgelopen 24 uur. Het meest emotionele moment was toen ik op mijn telefoon foto’s zag passeren van mijn grootvader.” Meer dan elders is Van der Poel in Frankrijk toch vooral ook de kleinzoon van de in 2019 overleden wielerlegende Raymond Poulidor aan wie hij zijn zege zondag ook opdroeg.

Het was gevaarlijk geweest, erkende hij, met name in de laatste 10 kilometer. “Er staat veel op het spel in de Tour, grote belangen. De laatste 10 kilometer waren snel en technisch. Maar je ziet ook valpartijen op brede wegen. Het ligt soms ook aan de renners, het is gewoon een gevaarlijke sport. We koersen op gewone wegen, we kennen die weg niet, we weten niet wat er komt. En de snelheid is zo hoog.”