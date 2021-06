Van der Poel wil heel blijven en ploeggenoten helpen

Mathieu van der Poel heeft voor de derde etappe van de Tour de France twee doelstellingen. “In de eerste plaats de rit ongeschonden doorkomen en in de finale proberen onze sprinters zo goed mogelijk bij te staan”, vertelde de geletruidrager in Lorient, waar de rit maandag begon.

Hij doelde op zijn Belgische ploeggenoten Tim Merlier en Jasper Philipsen, die kansen zien in de rit die naar verwachting op een massasprint zal uitdraaien. Van der Poel veroverde zondag de gele trui met zijn ritzege op de Mûr-de-Bretagne. Na alle plichtplegingen was het laat voordat hij in het hotel van de ploeg arriveerde. “Het duurde even voordat alles achter de rug was, maar ik heb nog wel een beetje kunnen slapen”, meldde hij kort voor de start, gezeten op een gele fiets. “Ik ben klaar om van deze dag te genieten. Al hoop ik wel dat de regen zal meevallen.”

Bij de start was het nog droog, maar er wordt regen verwacht in Bretagne.