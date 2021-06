Verlate start Wimbledon wegens regen

Wimbledon gaat maandag later van start in verband met slecht weer in Londen. Wegens de regen kon het derde grandslamtoernooi van het jaar niet zoals gepland om 12.00 uur aanvangen.

Het Centre Court en Court 1 op Wimbledon zijn voorzien van een dak. Op de hoofdbaan begint Novak Djokovic om 14.30 uur Nederlandse tijd aan zijn jacht op titelprolongatie. De nummer 1 van de wereld neemt het op tegen de Britse tennisser Jack Draper. Op Court 1 beginnen de wedstrijden om 14.00 uur.

Lesley Pattinama-Kerkhove zou om 12.00 uur beginnen aan haar eersterondepartij tegen Svetlana Koeznetsova. Later op de dag komt ook Arantxa Rus nog in actie in het vrouwentoernooi.

In totaal doen er vijf Nederlanders mee aan het enkelspeltoernooi.