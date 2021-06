Wielrenner Nibali voor vierde keer naar Olympische Spelen

De Italiaanse bondscoach Davide Cassani heeft Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon en Vincenzo Nibali opgenomen in zijn selectie voor de olympische wegwedstrijd, op 24 juli in Tokio. Voor de 36-jarige Nibali betekent dit dat hij er voor de vierde keer bij is, na Peking 2008, Londen 2012 en Rio 2016.

De bondscoach twijfelde lang of hij Nibali zou meenemen. De routinier overtuigde hem echter op het nationale kampioenschap, waar hij negende werd, en in de eerste twee etappes van de Ronde van Frankrijk.

Italiƫ behaalde al vijf keer goud in de olympische wegwedstrijd, de laatste keer in Athene 2004. Toen won Paolo Bettini.

Wereldkampioen Filippo Ganna en Bettiol nemen voor Italiƫ in Tokio deel aan de individuele tijdrit.