Woensdag uitspraak in hoger beroep KNGU in zaak-Wevers

Het gerechtshof in Arnhem doet woensdagochtend schriftelijk uitspraak in het hoger beroep dat gymnastiekunie KGNU heeft ingesteld tegen de uitkomst van het kort geding van turncoach Vincent Wevers. De gymnastiekunie ging in hoger beroep, omdat de uitspraak in het kort geding volgens de KNGU op meerdere punten niet juist zou zijn. De zitting diende maandag.

De rechter vorderde de KNGU op 18 juni om Wevers bij sportkoepel NOC*NSF voor te dragen voor de Spelen en “alles te doen wat in haar macht ligt” om te bevorderen dat NOC*NSF een accreditatie aan hem verstrekt. De rechter verbond daar ook een dwangsom van 200.000 euro aan. Volgens de voorzieningenrechter had de bond onvoldoende kunnen onderbouwen dat er zwaarwegende redenen zijn om Wevers thuis te laten.

De KNGU kondigde begin april aan om Wevers niet voor te dragen als lid van het coachteam voor de Spelen in Tokio. Achter dat besluit staat de bond nog steeds en daarom vroeg het een zogeheten turbospoedappel aan.