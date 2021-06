Basketballers LA Clippers voorkomen uitschakeling in play-offs

De basketballers van Los Angeles Clippers staan op de rand van uitschakeling, maar ze hebben wel een zesde duel afgedwongen in de play-offs van de NBA tegen Phoenix Suns. De Clippers wonnen in Phoenix de vijfde wedstrijd uit de best-of-sevenserie met 116-102 en brachten hun achterstand terug tot 3-2.

De Suns hadden voor eigen publiek hun eerste kans om het kampioenschap in de Western Conference binnen te halen. De thuisclub keek echter vrijwel de hele wedstrijd tegen een achterstand aan. Paul George was met 41 punten en 13 rebounds de uitblinker bij de Clippers. Bij Phoenix Suns moest het vooral komen van Devin Booker (31 punten) en Chris Paul (22).

Woensdag treffen beide clubs elkaar voor de zesde keer in deze serie, dan weer in Los Angeles. Phoenix Suns wist vorige week één van de twee wedstrijden in LA te winnen.

De Clippers versloegen Dallas Mavericks in de eerste ronde van de play-offs met 4-3, in de tweede ronde waren ze met 4-2 te sterk voor het favoriete Utah Jazz.