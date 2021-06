Bertens vliegt er op laatste Wimbledon in eerste ronde al uit

Tennisster Kiki Bertens is bij haar laatste deelname aan Wimbledon al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlandse verloor in twee sets van Marta Kostjoek, een 18-jarig talent uit Oekraïne: 3-6 4-6.

De voormalig nummer 4 van de wereld, die in haar carrière tien toernooien won, maakte onlangs bekend dat ze dit jaar stopt met proftennis. De 29-jarige Wateringse doet nog wel mee aan de Olympische Spelen in Tokio en mogelijk daarna nog aan de US Open.

Bertens hoopte het op het grastoernooi van Londen beter te doen dan op Roland Garros. Op het gravel van Parijs, waar ze ooit de halve finales bereikte, vloog ze er dit jaar al in de eerste ronde uit.

Ze vond echter ook op Wimbledon niet haar topvorm. Op baan 18, waar Bertens ook nog eens een lange regenonderbreking moest doorstaan, trof ze een sterkere tegenstander. Ze stond in de eerste set al snel met 3-0 achter en wist die achterstand niet ongedaan te maken. In de tweede set speelde ze beter en hield ze gelijke tred tot 4-4. Toen brak Kostjoek de servicegame van Bertens en was het op.

Bertens haalde in 2018 de kwartfinales op Wimbledon, haar beste resultaat in Londen. Een jaar later bleef ze steken in de derde ronde. Vorig jaar ging het grand slam niet door vanwege het coronavirus.

De beste tennisster van Nederland bracht half juni het nieuws naar buiten dat ze haar tennisloopbaan nog dit jaar gaat beëindigen. Haar lichaam werkt niet meer mee; ze ondervindt nog steeds veel hinder van een achillespeesblessure. Bovendien rook Bertens tijdens de gedwongen coronapauze aan een leven zonder tennis en dat beviel haar zeer goed.

“Er waren en zijn dagen dat het heel goed gaat, maar ook dagen dat ik veel pijn heb en voor mijn gevoel niks kan”, schreef ze in de brief waarin ze haar besluit toelichtte. “Ik voel dat de juiste balans tussen de volle energie die ik dag in dag uit erin stop en de voldoening die ik ervan krijg er niet meer is. Daarnaast ben ik meer dan klaar voor het leven dat hierna komt.”