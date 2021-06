Brit Cavendish sprint naar zege in vierde etappe Tour de France

Wielrenner Mark Cavendish heeft de vierde etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. De Brit van Deceuninck – Quick Step was in de rit van Redon naar Fougères de snelste in de massasprint, nadat vlak voor de streep de Belgische vluchter Brent Van Moer was teruggepakt. Cavendish bleef de Fransman Nacer Bouhanni en de Belg Jasper Philipsen voor in de sprint.

Voor Cavendish is het de 31e ritzege in de Tour de France. Zijn laatste overwinning in de Ronde van Frankrijk behaalde hij in 2016. De Britse sprinter won in 2015 ook de massasprint in Fougères. Ook toen reed hij voor de Belgische ploeg van Patrick Lefevere.

Mathieu van der Poel houdt de leiderstrui. De kopman van Alpecin-Fenix heeft 8 seconden voorsprong op de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe en 31 seconden op Richard Carapaz uit Ecuador. Ide Schelling rijdt ook woensdag in de individuele tijdrit in de bollentrui van het bergklassement. In de vierde etappe waren geen punten te verdienen.

Meteen bij de officiële start van de vierde rit stond het peloton een kleine minuut stil uit protest tegen het gevaarlijke parcours van een dag eerder, waardoor meerdere renners ten val waren gekomen. Al snel stapten de renners weer op en na 12 kilometer rustig rijden gingen de Fransman Pierre-Luc Périchon (Cofidis) en Van Moer (Lotto Soudal) in de aanval.

Het tweetal kreeg een maximale voorsprong van ongeveer drie minuten, maar het peloton controleerde de vlucht met een sprint in Fougères in het achterhoofd. Valpartijen zoals in de voorgaande drie dagen bleven op de brede wegen in het oostelijke deel van Bretagne uit.

Met nog 13 kilometer te gaan ging Van Moer alleen verder. De 23-jarige Belg bouwde zijn voorsprong zelfs nog een beetje uit en werd pas in de laatste kilometer, vlak voor de streep, teruggepakt na hard werken van Team DSM en Deceuninck- Quick-Step. Philipsen en Cees Bol begonnen de sprint, maar de 36-jarige Cavendish kwam met meer snelheid uit het wiel van de Belg van Alpecin-Fenix. Bol finishte als zesde.