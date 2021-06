Gehavende Roglic ‘overleeft’ vierde rit en bekijkt het per dag

Wielrenner Primoz Roglic heeft de vierde etappe van de Tour de France ‘overleefd’. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma kwam in de derde etappe van afgelopen maandag hard ten val en zei vooraf aan de vierde rit naar Fougères dat hij hoopte dat het zou gaan.

Roglic plaatste voor de start een foto waarop te zien was hoe hij was ingepakt met pleisters en verband. “Het is gelukt om de etappe uit te rijden, dat was het doel voor vandaag”, zei hij na afloop. “Het was een heel zware dag voor me. Vanaf nu bekijken we per dag hoe het gaat.”

De Sloveen zei niet te hoge verwachtingen te hebben voor de individuele tijdrit van woensdag. “Laten we maar zeggen dat ik blij ben dat ik nog altijd in koers ben. Ik ben blij met elke kilometer op de fiets en zal mijn uiterste best doen. Dan zien we wel waar me dat brengt.”