Griekspoor verliest in drie sets van Zverev op Wimbledon

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd zijn debuut op Wimbledon op te luisteren met een stunt. De nummer 124 van de wereld moest in de openingsronde met duidelijke cijfers zijn meerdere erkennen in de Duitser Alexander Zverev, die als vierde geplaatst is in Londen. In 1 uur en 29 minuten werd het 6-3 6-4 6-1.

De 24-jarige Griekspoor leverde in alle drie de sets direct zijn eerste servicegame in. In het restant van de eerste en tweede set kon hij redelijk meekomen, maar hij kon Zverev geen moment in verlegenheid brengen. In de derde set was het niveauverschil groot.

Griekspoor won vorige week drie kwalificatiewedstrijden in Londen. Hij deed voor de tweede keer in zijn loopbaan mee aan een grandslamtoernooi; begin vorig jaar haalde hij het hoofdtoernooi op de Australian Open.

Woensdag komt Botic van de Zandschulp nog in actie in het mannentoernooi. Hij werd als lucky loser toegelaten.