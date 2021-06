Judoka’s Savelkouls en Verhagen na voordracht judobond naar Tokio

Judoka’s Tessie Savelkouls en Sanne Verhagen maken over een maand ook hun opwachting op de Olympische Spelen. Het bondsbestuur heeft Savelkouls (+78 kilogram) en Verhagen (-57) bij sportkoepel NOC*NSF voorgedragen voor deelname. In totaal vaardigt Nederland dan tien judoka’s af naar Tokio.

Vooral de deelname van Savelkouls is opvallend. De 29-jarige judoka is net teruggekeerd na een zware knie- en voetblessure. “Tessie heeft een ongelooflijke prestatie geleverd. De wijze waarop Tessie haar revalidatie zowel fysiek als mentaal heeft aangepakt, is indrukwekkend. Stap voor stap is zij dichter bij haar doel gekomen”, aldus directeur topsport Tjaart Kloosterboer.

Afgelopen week heeft Savelkouls tijdens een internationale trainingsstage haar laatste test afgelegd. Kloosterboer: “Onze olympische coaches geven unaniem aan dat Tessie klaar is voor de Spelen. Samen met de bevindingen van de medische staf heeft dat geleid tot het besluit om Tessie mee te nemen naar Tokio.”

Door de deelname van Verhagen mag Nederland ook meedoen aan het wedstrijd voor gemengde teams. De landenwedstrijd staat voor het eerst op het olympisch programma.