‘Mummie’ Roglic start in vierde etappe Tour de France

Wielrenner Primoz Roglic gaat ondanks zijn verwondingen gewoon van start in de vierde etappe van de Tour de France. De kopman van Jumbo-Visma zette een foto op Instagram waarop te zien is dat hij bijna volledig is ingepakt met pleisters en verband, vanwege de verwondingen die hij een dag eerder opliep bij een valpartij in de derde etappe.

“Deze mummie zal aan de start staan vandaag”, schreef Roglic bij de foto, waarop hij zijn duim opsteekt. “We zullen zien hoe het gaat.” Daarbij zette hij een emoji van gekruiste vingers.

“De situatie is verre van goed”, aldus de Sloveen, die in de etappe op bijna 1,5 minuut van ritwinnaar Tim Merlier binnenkwam. “Maar ik moest glimlachen toen ik alle goede wensen en berichten las die zijn gestuurd.” De Sloveen eindigde vorig jaar als tweede in de Tour, achter landgenoot Tadej Pogacar. Hij behoort ook dit jaar tot de favorieten voor de eindzege.