Parcoursbouwer Tour de France weerlegt kritiek na valpartijen

Thierry Gouvenou, de man die ieder jaar de route van de Tour de France uitstippelt, heeft zich verdedigd tegen de kritiek van wielrenners en ploegleiders op het parcours. In de eerste drie dagen van de Tour vonden heel wat grote en zware valpartijen plaats. Volgens renners en ploegleiders is het parcours te gevaarlijk, maar volgens Gouvenou is dat niet zijn schuld.

“Het is altijd makkelijk om te zeggen dat het parcours gevaarlijk is, maar we moeten ook erkennen dat het steeds moeilijker wordt om geschikte bestemmingen te vinden voor de Tour”, zegt de koersdirecteur tegen L’Equipe. “Er is geen middelgrote stad meer zonder verkeerseiland, rotonde of een wegversmalling. Tien jaar geleden zaten er 1100 gevaarlijke punten in de Tour, dit jaar zitten we op 2300.”

In de eerste etappe van zaterdag vonden twee grote valpartijen in het peloton plaats. Maandag, in de rit naar Pontivy, gingen ook talloze renners onderuit. Onder anderen Robert Gesink en Caleb Ewan (sleutelbeenbreuken) moesten de Tour verlaten.