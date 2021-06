Turncoach Kiens vrijgesproken in tuchtzaak ISR

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft turncoach Patrick Kiens vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. De tuchtcommissie kwam na onderzoek tot de conclusie dat daar onvoldoende bewijs voor is. Tegen Kiens was een voorwaardelijke schorsing van drie maanden geëist, met een proeftijd van twee jaar. De uitspraak is geanonimiseerd gepubliceerd op de website van het ISR, maar de betrokken advocaat bevestigt dat het om Kiens gaat.

Kiens is de huidige hoofdtrainer bij SV PAX Haarlemmermeer. Hij heeft daar onder anderen Eythora Thorsdottir onder zijn hoede. De turnster eindigde bij de Olympische Spelen van Rio 2016 als negende op de meerkamp, de beste prestatie ooit van een Nederlandse. Thorsdottir (22) doet volgende maand ook mee aan de Spelen van Tokio.

Uit de uitspraak blijkt dat zes vrouwen melding hebben gemaakt van grensoverschrijdend gedrag, vooral op het mentale vlak. Eén melding ging over het slaan van een turnster. De meldingen betreffen gebeurtenissen van voor 2018. Volgens de aanklager was geen sprake van een structurele situatie, maar zijn de grenzen in een aantal gevallen overschreden.

Het ISR doet onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van een aantal turncoaches. Vorig jaar kwam een stroom aan getuigenissen los van vooral oud-turnsters. Gymnastiekunie KNGU besloot eind vorig jaar de samenwerking met Kiens en Frank Louter bij het nationale topsportprogramma te beëindigen. Dat stond volgens de KNGU los van het ISR-onderzoek. Kiens ging wel door als persoonlijke trainer van Thorsdottir.

De KNGU legde in de zomer van 2020 het topsportprogramma voor de vrouwen tijdelijk stil vanwege de stroom aan beschuldigingen aan het adres van diverse trainers die bij de bond in dienst waren. Bondscoach Gerben Wiersma en coach Vincent Wevers werden tijdelijk geschorst, maar mochten al snel onder onafhankelijk toezicht hun werk hervatten. Wiersma besloot in maart om op te stappen. Hij is door het ISR vrijgesproken.

De tuchtcommissie sprak onlangs zijn eerste veroordeling uit in het onderzoek naar de coaches die worden verdacht van grensoverschrijdend gedrag in het turnen. Het ging om een voorwaardelijke schorsing van één jaar voor het stelselmatig negeren van turnsters. Volgens het Noordhollands Dagblad ging het om Nico Zijp. De KNGU en betrokken advocaat wilden dat niet bevestigen.