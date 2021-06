Vrijgesproken Russische hordeloper Sjoebenkov mag naar Spelen

De Russische atletiekbond (RusAF) heeft de tien atleten aangewezen die mogen meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. De opvallendste namen zijn de van doping vrijgesproken hordeloper Sergej Sjoebenkov, verspringster Daria Klisjina, hoogspringster Maria Lasitskene en polsstokhoogspringster Anzjelika Sidorova.

De Russische federatie is al sinds eind 2015 geschorst, nadat bewijs was gevonden voor grootschalig en gestructureerd dopinggebruik. Atleten uit Rusland zijn al jaren niet welkom bij internationale evenementen. Alleen als ze kunnen aantonen dat ze hun sport volledig dopingvrij beoefenen en geen dopingverleden hebben, mogen ze onder neutrale vlag meedoen. De mondiale atletiekbond World Athletics bepaalde voor de Spelen dat maximaal tien atleten uit Rusland naar Tokio mogen.

Sjoebenkov, oud-wereldkampioen op de 110 meter horden, werd onlangs nog vrijgesproken van doping. Er lag een aanklacht tegen hem vanwege een positieve dopingtest, maar de hordeloper kon aantonen dat het verboden middel onbewust in zijn lichaam was gekomen omdat het in een medicijn zat dat hij toediende aan zijn drie maanden oude zoontje.

De naam van Klisjina is opvallend, omdat zij vijf jaar geleden bij de Spelen in Rio de enige atlete uit Rusland was die onder neutrale vlag mocht meedoen. Lasitskene is een begrip in het hoogspringen. Ze is drievoudig wereld- en tweevoudig Europees kampioene en won meer dan twintig wedstrijden in de Diamond League. Sidorova is de regerend wereldkampioene in het polsstokhoogspringen.