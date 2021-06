Djokovic bereikt zonder setverlies derde ronde op Wimbledon

Novak Djokovic heeft een volgende stap gezet op weg naar zijn twintigste grandslamtitel. De Servische tennisser won in de tweede ronde op Wimbledon in drie sets van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson: 6-3 6-3 6-3. In de eerste ronde had Djokovic, in vier sets, de Brit Jack Draper verslagen.

Djokovic kan in Londen zijn twintigste grandslamtitel veroveren. Hij komt dan op gelijke hoogte met Roger Federer en Rafael Nadal, die ontbreekt op Wimbledon. Djokovic won vorige maand Roland Garros.

In de derde ronde stuit Djokovic op de Italiaan Andreas Seppi of de Amerikaan Denis Kudla.