Eerste wielrenner in tijdrit Tour de France vertrokken

Amund Grøndahl Jansen is als eerste van de 177 overgebleven deelnemers van start gegaan in de eerste tijdrit in deze Tour de France. De Noorse wielrenner van BikeExchange begon om 12.15 uur aan de 27,2 kilometer tussen Changé en Laval Espace Mayenne.

Ide Schelling is de eerste Nederlander die van start gaat. De drager van de bollentrui van het bergklassement vertrekt als vierde, 4,5 minuut na Jansen.

De Tourorganisatie heeft een redelijk vlak parcours getrokken. In de eerste 1,5 kilometer en na 10 kilometer zit een klein klimmetje. Daarna loopt de weg alleen in de slotkilometers nog een beetje op.

Geletruidrager Mathieu van der Poel gaat om 16.50 uur als laatste van start. Hij verdedigt in het algemeen klassement een voorsprong van 8 seconden op de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe. Ook de Belgische specialist Wout van Aert van Jumbo-Visma, die vierde staat op 31 seconden, aast op de ritzege en het geel.

Volgens de Tourorganisatie is het bewolkt in het gebied tussen Changé en Laval en kan er tijdens de tijdrit lichte regen vallen.