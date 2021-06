Oud-wereldkampioen kunstrijden López adviseur van KNSB

Oud-wereldkampioen kunstrijden Javier Fernández López gaat aan de slag voor schaatsbond KNSB. De 30-jarige Spanjaard wordt onder meer als adviseur betrokken bij de oprichting van het Nationale Trainingscentrum Kunstrijden (NTK), dat volgend jaar in Heerenveen van start gaat.

López pakte in 2015 en 2016 de wereldtitel. Ook werd hij zeven keer Europees kampioen. Bij de Olympische Spelen van 2018 in Zuid-Korea won López een bronzen medaille. Een jaar later beëindigde hij zijn topsportcarrière.

“Geweldig dat deze wereldtopper bereid is om het Nederlandse kunstrijden een impuls te geven”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. “Javier beschikt over enorm veel kennis van de sport en heeft een groot internationaal netwerk. Hij barst bovendien van de ambitie en het is evident dat wij, en dan met name onze toprijders, van deze samenwerking de vruchten plukken.”

Nederland doet volgend jaar in Peking voor het eerst sinds 1976 weer mee aan het kunstrijden op de Spelen. De 16-jarige Lindsay van Zundert wist zich eind maart te kwalificeren.

“Ik vind het een eer om voor een grote schaatsbond als de KNSB te werken”, zegt Fernández. “Voor kleine landen is het moeilijk om grote kunstrijlanden in te halen. Maar als je de krachten bundelt en kennis op details toevoegt, kan het lukken. Hier ligt een goed plan, de faciliteiten zijn uitstekend en de atmosfeer is goed. Nu is het zaak om het juiste begeleidingsteam samen te stellen om de rijders elke dag weer een stukje beter te maken. Daar kom ik graag bij helpen.”