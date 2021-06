Pattinama-Kerkhove op Wimbledon onderuit tegen Muguruza

Lesley Pattinama-Kerkhove is er op Wimbledon niet in geslaagd nog een keer voor een stunt te zorgen. De 29-jarige Nederlandse tennisster verloor in de tweede ronde van de als elfde geplaatste Spaanse Garbine Muguruza: 1-6 4-6.

Pattinama-Kerkhove was het toernooi begonnen met verrassende zege op de Russische routinier Svetlana Koeznetsova, de huidige nummer 40 van de wereldranglijst: 6-3 6-3.

Kiki Bertens en Arantxa Rus werden eerder al uitgeschakeld. In het vrouwenenkelspel zijn nu geen Nederlandse speelsters meer actief op Wimbledon.

Pattinama-Kerkhove had in de eerste set weinig in te brengen. Bij een achterstand van 3-0 won ze haar eerste game en bij die ene game bleef het ook. In de tweede set bood Pattinama-Kerkhove, de nummer 174 in het mondiale klassement, meer weerstand. Bij een voorsprong van 3-2 brak ze zelfs de service van Muguruza: 4-2. Het lukte haar niet die lijn door te trekken. Muguruza won vier games op rij en verzekerde zich zo van de derde ronde.

De 27-jarige Spaanse won Wimbledon in 2017 en haalde in 2015 de finale. Muguruza veroverde in 2016 de titel op Roland Garros.