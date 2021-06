‘Toeschouwer opgepakt die met bord voor valpartij in Tour zorgde’

De toeschouwer die tijdens de eerste etappe van de Tour de France met een kartonnen bord een massale valpartij in het peloton veroorzaakte, is gearresteerd. De Franse omroep RTL meldt dat de vrouw is opgepakt in de Bretonse plaats Landerneau.

De vrouw stond in de eerste rit gedeeltelijk op de weg, met in haar handen een groot kartonnen bord met daarop de tekst ‘Allez Opi Omi’. De Duitse wielrenner Tony Martin reed tegen het bord aan en ging onderuit, waarop tientallen renners ten val kwamen. De adjunct-directeur van de Tour, Pierre-Yves Thouault, liet daarna weten dat de Tourorganisatie een klacht had ingediend tegen de veroorzaker van de valpartij.

De politie in Finistère kondigde een dag na de valpartij aan dat er een onderzoek werd opgestart. De vrouw riskeert naar verluidt een boete van 1500 euro.