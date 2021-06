Turncoach Wevers: sport en de sporters hebben verloren

Turncoach Vincent Wevers is teleurgesteld in de afloop van de juridische procedure rond zijn uitzending naar de Olympische Spelen. In hoger beroep bepaalde het gerechtshof dat gymnastiekunie KNGU de vader van Sanne en Lieke Wevers niet hoeft af te vaardigen naar Tokio. “De sport en de sporters hebben wat mij betreft verloren”, aldus Wevers.

De turncoach won eerder deze maand een kort geding dat hij had aangespannen tegen de KNGU. De voorzieningenrechter bepaalde dat de bond Wevers moet voordragen bij sportkoepel NOC*NSF voor een olympische accreditatie. De gymnastiekunie ging echter in hoger beroep en kreeg van het hof gelijk in het besluit om Wevers buiten de begeleidingsstaf voor de Olympische Spelen te houden.

“Ik ben teleurgesteld in het resultaat, maar ben tevreden over het feit dat ik alles heb geprobeerd om in het belang van de sporters toch deel te kunnen nemen aan Tokio”, aldus Wevers. “Het spreekt voor zich dat ik de sporters zal begeleiden en zo goed als mogelijk zal voorbereiden tot aan het moment dat zij naar Tokio vertrekken.”

Volgens directeur Marieke van der Plas van de KNGU heeft het hof de argumenten die de bond aandroeg om Wevers buiten de olympische coachstaf te houden onderkend. “Dat betekent dat onze huidige coachstaf door kan gaan op de ingeslagen weg. Al onze inspanningen zijn erop gericht de sporters zo rustig en zo geconcentreerd mogelijk naar de Spelen te laten gaan”, aldus Van der Plas.