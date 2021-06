Van der Poel behoudt gele trui, Pogacar wint eerste tijdrit

Mathieu van der Poel heeft met een sterke eerste tijdrit in deze Tour de France de gele trui met succes verdedigd. De kopman van Alpecin-Fenix finishte in de tijdrit van 27,2 kilometer tussen Changé en Laval Espace Mayenne als vijfde in 32.31,81 minuten en bleef daarmee de Sloveen Tadej Pogacar in het algemeen klassement net voor. De Sloveense winnaar van de Tour van vorig jaar won de tijdrit in 32.00,83 minuten.

Van der Poel heeft in het algemeen klassement nog een voorsprong van 8 seconden op Pogacar, die veel tijd pakte op zijn concurrenten voor de eindzege in deze Tour.