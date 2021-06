Van der Poel: een van mijn beste dagen ooit op de fiets

Mathieu van der Poel verbaasde zichzelf in de vijfde etappe van de Tour de France door in de tijdrit zijn gele trui met succes te verdedigen. “Ik denk dat dit een van mijn beste dagen op de fiets is geweest”, zei de kopman van Alpecin-Fenix. Met de vijfde tijd in de tijdrit, slechts 31 seconden achter een ontketende Tadej Pogacar, hield hij 8 seconden over om ook donderdag in het geel te mogen starten in de zesde etappe.

“Ik verbaas mezelf vandaag en ben heel trots”, zei Van der Poel. “Ik moet ook mijn team bedanken dat tot middernacht aan mijn fiets heeft gewerkt om mijn positie nog iets te verbeteren. Tijdens de tijdrit sprak Christoph tegen me en gaf me de tussentijden”, verwees hij naar manager Christoph Roodhooft van de Belgische ploeg. “Ik wist dat ik nog wat energie moest overhouden voor het einde en had gelukkig nog genoeg in de tank.”

Van der Poel zei een dag eerder dat hij verwachtte het geel te zullen kwijtraken in de tijdrit, ook omdat hij door het jaar weinig tijd besteedt aan de discipline. “Dat was zeker geen leugen. Ik verras mezelf hier”, zei hij.