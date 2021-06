Van der Poel verdedigt kleine marge in vrij vlakke tijdrit

Mathieu van der Poel verdedigt woensdagmiddag in de eerste van twee individuele tijdritten in deze Tour de France zijn gele leiderstrui. De kopman van Alpecin-Fenix heeft in het algemeen klassement 8 seconden voorsprong op de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe. Ook specialist Wout van Aert van Jumbo-Visma, die vierde staat op 31 seconden, aast op de ritzege en het geel.

De Tourorganisatie heeft van Changé naar Laval Espace Mayenne een redelijk vlak parcours getrokken. In de eerste 1,5 kilometer zit een klein klimmetje en op 10 kilometer. Daarna loopt de weg alleen in de slotkilometers nog een beetje op.

Het is voor het eerst sinds 2008 dat er los van een proloog of openingstijdrit zo vroeg in de Tour een individuele tijdrit in het programma is opgenomen. Op de voorlaatste dag moeten de renners ook nog een individuele tijdrit afwerken.

Laval had een keer eerder de aankomst van een Touretappe. In 1999 won de Belg Tom Steels er een massasprint.

De eerste renner, de Deen Amund Grøndahl Jansen, gaat om 12.15 uur van start. Mathieu van der Poel start als laatste om 16.50 uur. Hij finisht rond 17.20 uur.