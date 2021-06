Wielrenner Roglic trots op prestatie in tijdrit

Primoz Roglic eindigde als zevende in de eerste tijdrit van de Tour de France. De 31-jarige Sloveen van Jumbo-Visma moest 44 seconden toegeven op ritwinnaar Tadej Pogacar. “Ik heb alles gegeven”, zei de gehavende kopman van de ploeg, die na de tijdrit in het klassement tiende staat op 1.48 van geletruidrager Mathieu van der Poel.

Na zijn eigen optreden maakte hij er bij de NOS nog een grapje van in de hoop dat ploeggenoot Wout van Aert met de dagzege aan de haal zou gaan. “Hopelijk rijdt Wout me straks niet buiten de tijdslimiet”, lachte hij. Het zou echter niet Van Aert zijn, maar vooral zijn rivaal en landgenoot Pogacar die tijd op hem zou pakken.

Gezien zijn verwondingen door de valpartij in de derde etappe in de Ronde van Frankrijk hield Roglic de schade beperkt. “Ik ben hier heel trots op. Ik heb alles eruit geperst wat ik in me had, maar ik merkte dat ik kracht miste.”