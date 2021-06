Wit-Russische Sabalenka vrij moeizaam ronde verder op Wimbledon

Aryna Sabalenka staat in de derde ronde van het grandslamtoernooi van Wimbledon. De Wit-Russische tennisster had het tegen de Britse Katie Boulter niet eenvoudig. Sabalenka won op het Centre Court in drie sets van de nummer 219 van de wereld: 4-6 6-3 6-3. De partij duurde langer dan 2 uur.

Sabalenka is door de afmeldingen van Naomi Osaka en Simona Halep, respectievelijk de nummer 2 en 3 van de wereld, als tweede geplaatst in Londen. Ze is in het enkelspel op een grandslamtoernooi nog nooit voorbij de vierde ronde gekomen.

In de derde ronde neemt Sabalenka het op tegen de Russische Ekaterina Aleksandrova of de Colombiaanse qualifier Maria Camila Osorio Serrano.