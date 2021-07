Alle ogen gericht op Cavendish in zesde etappe Tour de France

De sprinters zijn opnieuw aan zet in de zesde etappe van de Tour de France. De rit van Tours naar Châteauroux over 160,6 kilometer in het midwesten van Frankrijk is relatief vlak en heeft weinig hindernissen in de finale die een massasprint kunnen voorkomen. En dan zullen alle ogen opnieuw gericht zijn op Mark Cavendish, die er al twee keer won.

Drie keer eerder eindigde een rit in de Tour in Châteauroux in een massasprint. De Italiaan Mario Cipollini won er in 1998 de sprint. Tien jaar later boekte de toen 23-jarige Britse sprinter Mark Cavendish er zijn eerste etappezege in de Tour. Er zouden er nog vele volgen, met afgelopen dinsdag zijn 31e ritzege. Ook in 2011 was Cavendish de snelste in Châteauroux en versloeg hij Alessandro Petacchi en André Greipel. Met zijn sprintzege op zak zal de Brit van Deceuninck – Quick-Step ook nu de te kloppen man zijn.

Mathieu van de Poel heeft nog altijd de gele trui en verdedigt een voorsprong van 8 seconden op Tadej Pogacar. Ide Schelling start opnieuw in de bollentrui. Alleen Van der Poel kan hem met maar een klimmetje van vierde categorie bedreigen in het bergklassement.

Het peloton start om 14.05 uur. De finish zal naar verwachting rond 17.30 uur liggen.