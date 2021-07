Op de Ringbaan-Zuid/Babberichseweg in Zevenaar is vandaag een auto in de sloot beland.

Dat meldt De Gelderlander. De wagen kwam ondersteboven terecht in de sloot. De bestuurder bleef ongedeerd.

Glad

De bestuurder van de auto verloor, mogelijk door een glad wegdek, de macht over het stuur, zo meldt de regionale krant. Politie, brandweer en twee ambulances waren snel ter plekke.

Bron: De Gelderlander