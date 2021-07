Cavendish wil de naam Merckx nog niet horen

Mark Cavendish won donderdag voor de 32e keer een etappe in de Tour de France. De reeks leek in 2016 te zijn gestopt. Maar na de sprintzege dinsdag in Fougères was het twee dagen later in Châteauroux opnieuw prijs. De Belgische wielerlegende Eddy Merckx moet onderhand gaan vrezen voor zijn record van 34 overwinningen in de Tour. “Noem die naam niet”, wilde een lachende ‘Cav’ donderdag de verwachtingen temperen.

In feite is elke ritzege dit jaar een bonus voor de Brit, die was afgeschreven nadat hij sinds het voorjaar van 2018 geen koers meer had gewonnen. Huilend vertelde hij vorig najaar na Gent-Wevelgem te vrezen dat zijn loopbaan voorbij was. Patrick Lefevere, de teambaas van Deceuninck – Quick-Step, durfde het nog aan, maar sprintzeges in de Ronde van Turkije vormden nog geen bewijs dat ‘Cav’ het nog kon op het hoogste niveau. “Tien jaar geleden won ik hier al een rit, best speciaal om dat nog eens te doen”, vertelde Cavendish, die zijn ploeggenoten weer uitvoerig bedankte. “Een wereldkampioen (Alaphilippe) die voor je werkt, ongelooflijk.”

Maar dat record van Merckx, daar wilde hij nog niets van weten. “Ik denk daar niet aan. Ik win vandaag de rit. Daar werken mensen een heel leven voor. Misschien win ik er nog wel een paar, misschien was dit de laatste keer.”