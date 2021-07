Cavendish wint ook zesde etappe Tour de France

Mark Cavendish heeft ook de zesde etappe van de Tour de France gewonnen. De grotendeels vlakke rit ging van Tours naar Châteauroux over ruim 160 kilometer. De 36-jarige Brit van Deceuninck – Quick-Step won dinsdag al de vierde etappe en was donderdag opnieuw de snelste in de massasprint. Cavendish troefde de Belg Jasper Philipsen en de Fransman Nacer Bouhanni af. Het was zijn 32e ritzege in de Tour.

Lang reden de Belg Greg Van Avermaet en de Duitser Roger Kluge vooruit, tot zij ruim 2 kilometer voor de finish werden ingelopen.

De leiderstrui blijft in handen van Mathieu van der Poel. De Nederlander van Alpecin-Fenix heeft in het klassement 8 seconden voorsprong op de Sloveen Tadej Pogacar, de winnaar van de Tour van vorig jaar. Vrijdag volgt de langste rit van deze Tour over ruim 249 kilometer. In de slotfase liggen tal van hellingen in het heuvelland van de Morvan.

Van een kort na de start ontstane kopgroep van acht renners bleef na 25 kilometer alleen Van Avermaet voorop over. Kluge probeerde vanuit het peloton de aansluiting met de regerend olympisch kampioen te vinden. Dat lukte, maar het ervaren tweetal kwam nooit ver vooruit. Tegen de tijd dat de tussensprint zich aandiende, op ruim 55 kilometer voor de finish, was het verschil al minder dan een minuut. Achter het duo sprintte de Italiaan Sonny Colbrelli naar de derde plaats.

Het peloton hield de voorsprong van beide koplopers binnen de perken. Kluge en Van Avermaet hielden er een indrukwekkend tempo op na en versnelden weer toen de ontsnapping voorbij leek. Plots was het verschil weer meer dan 40 seconden, met nog 10 kilometer voor de boeg. Met name de ploegen Deceuninck – Quick-Step en Alpecin-Fenix waren duidelijk niet van plan de kans op een nieuwe ritzege zo maar weg te geven.

Cavendish was oppermachtig in de sprint. De routinier, geboren op het eiland Mann, leek zijn carrière afgelopen najaar nog te moeten beëindigen. Zijn laatste succes in de Tour dateerde uit 2016, winnen deed hij nog zelden. Het vertrouwen dat teambaas Patrick Lefevere in hem had, bleek niet voor niets. In Châteauroux, waar hij eerder in 2008 en 2011 Touretappes won, bezorgde hij Deceuninck – Quick-Step na het succes op de openingsdag van de Fransman Julian Alaphilippe al de derde ritzege in deze Tour.