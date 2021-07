Federer op Wimbledon in drie sets langs Gasquet

Tennisser Roger Federer heeft in zijn tweede optreden op Wimbledon zijn eerste echte zege geboekt. De achtvoudig winnaar uit Zwitserland versloeg in drie sets de Fransman Richard Gasquet, 7-6 (1) 6-1 6-4.

In de eerste ronde kende Federer in een lastige situatie een meevaller. Zijn Franse tegenstander Adrian Mannarino gaf na de vierde set op met een blessure. De stand was toen 2-2 in sets. “Maar zo wil je niet winnen”, zei Federer naderhand.

Nu had hij een beter gevoel. “Ik ben tevreden over het niveau dat ik haalde en over hoe fit ik ben. Wat dit voor de komende tijd betekent kan ik niet zeggen, aangezien ik de laatste tijd niet veel heb gespeeld. Maar ik kom in het ritme. Het begin was moeilijk, de tweede set heel goed en in de derde was ik net iets beter. Al met al is dit een mooie stap vooruit.”

Federer (39) is de oudste tennisser in 46 jaar die de derde ronde op Wimbledon bereikt. De Australiƫr Ken Rosewall presteerde dat in 1975 op 40-jarige leeftijd. In de volgende ronde komt Federer nu een Brit tegen, Cameron Norrie.