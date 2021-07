IJshockeyers Tampa Bay verdubbelen voorsprong Stanley Cup

De ijshockeyers van Tampa Bay Lightning hebben ook het tweede duel met Montreal Canadiens in de finale om de Stanley Cup gewonnen. De titelverdediger in de NHL versloeg de Canadese ploeg, 24-voudig kampioen van de NHL, met 3-1. Tampa Bay Lightning had maandag in Florida de eerste wedstrijd uit de best-of-sevenserie met 5-1 gewonnen.

Drie van de vier doelpunten in de Amalie Arena, waar ruim 17.000 toeschouwers zaten, vielen in de tweede periode. Blake Coleman tekende minder dan 2 seconden voor het einde van de periode voor de 2-1. De 29-jarige Amerikaan tikte de puck glijdend over het ijs in het doel. “We wisten dat we beter kunnen dan we tot dat moment lieten zien”, zei Coleman. “Soms heb je zo’n moment nodig om dat te doorbreken.” In de derde periode besliste de thuisclub het duel.

Vrijdag is de derde confrontatie in de serie, dan in Montreal. Tampa Bay Lightning veroverde vorig jaar de Stanley Cup door Dallas Stars met 4-2 te verslaan.