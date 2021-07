Martina en Oldenbeuving dragen vlag bij opening Spelen in Tokio

Atleet Churandy Martina en skateboardster Keet Oldenbeuving dragen op vrijdag 23 juli de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio. Dat onthulde chef de mission Pieter van den Hoogenband tijdens de officiële teamoverdracht in Amsterdam. De bijna 37-jarige Martina begint aan zijn vijfde Spelen, de 16-jarige Oldenbeuving doet voor het eerst mee in een discipline die nieuw is op het mondiale sportevenement.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) staat voor het eerst toe dat ieder land bij de openingsceremonie de vlag door twee sporters mag laten dragen. Het IOC wil hiermee gendergelijkheid stimuleren. “Churandy en Keet schuif ik heel graag naar voren als de boegbeelden van onze ploeg”, zei Van den Hoogenband. “Zij zijn straks het gezicht van TeamNL dat de rest van de wereld toont waar wij voor staan. Een routinier en een rookie samen als inspiratie voor ons team en Nederland.”

“Ik ben echt super trots”, reageerde Martina met een grote glimlach. “Ik vind het echt een enorme eer op mijn vijfde en laatste Spelen ooit. Het zal een andere ceremonie worden dan anders en ik hoop dat er nog wat sporters achter me aanlopen. Maar ik weet zeker dat het leuk gaat worden. Ik ga de vlag hoog houden.”

“Ik was aan het leren voor een examen”, reageerde Oldenbeuving. “Ik wist nauwelijks wat me overkwam. Maar ik had wel door dat het heel bijzonder is. Dat zag ik opnieuw toen ik het aan mijn ouders vertelde. Dit is echt heel speciaal.”

De vlaggenparade is traditioneel een van de hoogtepunten van de openingsceremonie. De Griekse ploeg komt altijd als eerste het stadion binnen, het gastland als laatste. Bij de vorige Spelen, vijf jaar geleden in Rio de Janeiro, droeg springruiter Jeroen Dubbeldam de Nederlandse vlag het Maracanã-stadion in bij de opening. Turnster Sanne Wevers deed dat bij de sluitingsceremonie, nadat ze goud had gepakt op de balk.

Het is nog niet bekend hoeveel Nederlandse sporters op 23 juli achter Martina en Oldenbeuving het Olympisch Stadion van Tokio in zullen lopen. Van den Hoogenband rekent op een grote groep. “Atleten die een dag later in actie moeten komen, zijn er misschien niet bij. Maar veel sporters hebben al aangegeven dat ze er bij willen zijn”, zei hij.

Voor een deel van TeamNL beginnen de Spelen al voor de openingsceremonie. Zo spelen de voetbalsters op woensdag 21 juli hun eerste groepswedstrijd. Voorafgaand aan de ceremonie in het Olympisch Stadion komen ook de handboogschutters en enkele roeiers al in actie.