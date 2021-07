Phoenix Suns voor het eerst sinds 1993 in NBA-finale

De basketballers van Phoenix Suns hebben voor het eerst sinds 1993 de grote finale bereikt van de NBA. Onder aanvoering van de 36-jarige Chris Paul wonnen de Suns het zesde duel met Los Angeles Clippers in de finale van de Western Conference met 130-103. De ploeg uit Phoenix besliste zo de best-of-sevenserie (4-2).

De Suns hadden het maandag voor eigen publiek al kunnen afmaken, maar ze verloren het vijfde duel met 116-102. In het Staples Center in LA wist de ploeg van coach Monty Williams de serie wel te beslissen. Paul, die 41 punten maakte, krijgt zo eindelijk de kans om zijn carrière te bekronen met een titel. De 36-jarige Amerikaan behoort al ruim vijftien jaar tot de sterren van de NBA, maar hij stond nog nooit in de finale.

Phoenix Suns haalde twee keer eerder de NBA-finale, maar moest het toen afleggen tegen Boston Celtics (1976) en Chicago Bulls (1993). De ploeg uit Arizona gaat het nu opnemen tegen Atlanta Hawks of Milwaukee Bucks. De tussenstand in de eindstrijd van de Eastern Conference is 2-2.