Tennisster Barty wint opnieuw op Wimbledon

Tennisster Ashleigh Barty kan voorlopig verder op Wimbledon. De Australische nummer 1 van de wereld versloeg in de tweede ronde de Russische Anna Blinkova. De favoriete deed dat in twee sets, 6-4 6-3.

Barty, die in 2019 Roland Garros wist te winnen, is op Wimbledon nog nooit voorbij de vierde ronde gekomen. “Hopelijk kom ik nu wat verder”, reageerde ze na haar overwinning. “Gemakkelijk was het niet vandaag. Ik kreeg veel tegenstand van Anna. Maar ik voel me fit en heb gedaan wat ik moest doen. En ik ben blij op gras te kunnen spelen, dat was een tijdje geleden.”

In de eerste ronde won ze van de Spaanse Carla Suárez Navarro. In die partij moest Barty wel een set afstaan.