Tennisster Svitolina laat zich verrassen door Linette

Tennisster Jelina Svitolina is uitgeschakeld op Wimbledon. De 26-jarige Oekraïense, als derde geplaatst, liet zich in de tweede ronde verrassend door Magda Linette. De Poolse won in twee sets, 6-3 6-4. Svitolina was in 2019 nog halve finalist op het Londense gras.

“Ik heb rust nodig”, was de eerste reactie van Svitolina. Ze gaf toe het lastig te vinden juist op een grand slam te presteren. “Het is moeilijk, de druk is zo groot. Heel anders dan op een regulier toernooi. Het is moeilijk om ermee om te gaan. Maar het moet, het hoort erbij.”

Dat ze verloor was deels een gevolg van een mentaal probleem. “Ik heb tijd nodig om te analyseren wat er met mij aan de hand is. Het zit vrij diep allemaal en ik moet dit even verwerken. Het is niet de beste periode uit mijn loopbaan, maar ik heb vaker problemen gehad. En ik ben er altijd in geslaagd die op te lossen.”

Svitolina overweegt wel binnenkort aan de Olympische Spelen van Tokio mee te doen. “Dat is een bijzonder evenement, dat zich in een andere sfeer afspeelt. Ik hoop dat ik er straks klaar voor ben.”