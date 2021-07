Tourpeloton op weg naar Châteauroux

De renners in de Tour hadden een ochtend vrij en zijn pas kort na 14.00 uur vertrokken voor de zesde etappe, een grotendeels vlakke rit van Tours naar Châteauroux. Daarin rijdt Mathieu van der Poel opnieuw in de gele trui. De kopman van Alpecin-Fenix hield toch ietwat verrassend stand in de individuele tijdrit van woensdag, een discipline waarin het multitalent nog weinig ervaring heeft.

Van der Poel heeft 8 seconden voorsprong op de Sloveen Tadej Pogacar, de beste in de tijdrit en vorig jaar winnaar van de Tour. De rit van donderdag heeft normaal gesproken geen consequenties voor het klassement. Het is een etappe voor de sprinters, waarbij het de vraag is of Mark Cavendish zijn kunststukje van dinsdag kan herhalen. De inmiddels 36-jarige Brit boekte zijn 31e ritzege in de Tour, vijf jaar na zijn laatste succes in Frankrijk. De finish van de rit over 150 kilometer wordt verwacht rond 17.30 uur.