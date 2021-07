Van de Zandschulp op Wimbledon onderuit tegen Berrettini

Tennisser Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde van Wimbledon uitgeschakeld. Hij verloor van Matteo Berrettini. De Italiaanse nummer 7 van de plaatsingslijst won in drie sets, 6-3 6-4 7-6 (4) van de Nederlander.

Bij zijn debuut in het hoofdtoernooi van Wimbledon had Van de Zandschulp in de eerste ronde de Fransman GrĂ©goire Barrère verslagen. Berrettini mag zich momenteel de man in vorm op gras noemen, na zijn zege op het Londense Queen’s bijna twee weken geleden.

Toch had hij 2 uur en 14 minuten nodig om Van de Zandschulp te verslaan. In de derde set had de Nederlander zelfs meerdere breekpunten, maar steeds reageerde zijn tegenstander adequaat. Bij 6-4 in de tiebreak benutte de favoriet zijn eerste matchpoint.

Van de Zandschulp was als zogenoemde lucky loser tot het evenement toegelaten, na aanvankelijk in de kwalificaties te zijn uitgeschakeld. Hij is de nummer 139 van de wereld.