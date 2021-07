Van den Hoogenband had veel contact met familie Wevers

Pieter van den Hoogenband hoopt dat Sanne Wevers haar olympische titel in Tokio ook zonder haar vader en coach Vincent kan verdedigen. “Ik heb de afgelopen weken regelmatig contact met haar gehad”, zegt de chef de mission van de Nederlandse ploeg. “Ja , ik heb ook haar vader gesproken.”

Het gerechtshof bepaalde woensdag in hoger beroep dat gymnastiekunie KNGU de vader van turnster Sanne en Lieke Wevers niet hoeft af te vaardigen naar Tokio. De turncoach won vorige maand nog een kort geding dat hij had aangespannen tegen de KNGU. De voorzieningenrechter bepaalde toen dat de bond Wevers moet voordragen bij sportkoepel NOC*NSF voor een olympische accreditatie.

De gymnastiekunie ging echter in hoger beroep en kreeg van het hof gelijk in het besluit om Wevers buiten de begeleidingsstaf voor de Olympische Spelen te houden. “De sport en de sporters hebben wat mij betreft verloren”, reageerde Wevers.

Van den Hoogenband snapt dat Sanne graag door haar vader was begeleid op de Spelen in Tokio. “Ze is olympisch kampioen en een belangrijke gezicht in onze ploeg”, zei hij. “Daarom hebben we ook veel contact gehad. Ik ga me er voor inzetten dat iedereen optimaal kan presteren”, zei Van den Hoogenband.