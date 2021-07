Alpecin-Fenix verlengt contract renner Riesebeek tot eind 2023

Alpecin-Fenix, de wielerploeg van Mathieu van der Poel, heeft het contract van Oscar Riesebeek verlengd. De 28-jarige Riesebeek ligt nu tot eind 2023 vast bij Alpecin-Fenix.

“Ik heb twee hele mooie jaren achter de rug bij het team waar ik me als renner echt heb verbeterd. Ik denk dat dat te zien is aan mijn resultaten en de manier waarop ik onze leiders heb geholpen”, aldus Riesebeek, die eind mei tweede werd in de vijftiende etappe van de Giro. “De voorjaarsklassiekers van dit jaar gingen erg goed en ook ons ‚Äč‚ÄčTourdebuut en de Giro d’Italia waren een succes voor het team en mijzelf.”

Ook de Italiaan Kristian Sbaragli (31) werd tot 2023 vastgelegd.

Alpecin-Fenix heeft sinds de tweede dag van de Tour de France de gele trui in het bezit. Van der Poel won de tweede etappe en pakte de leiderstrui, die hij vrijdag in de zevende etappe hoopt te behouden.