Basketballers Bucks zege verwijderd van plek in NBA Finals

De basketballers van Milwaukee Bucks zijn nog maar één zege verwijderd van een plek in de NBA Finals. De Bucks wonnen in de eindstrijd van de Western Conference tegen Atlanta Hawks het vijfde duel, dat in Milwaukee werd gespeeld, met 123-112.

De thuisploeg moest het stellen zonder sterspeler Giannis Antetokounmpo, die in de vierde wedstrijd een knieblessure opliep. Antetokounmpo bekeek het duel vanaf de tribune.

Brook Lopez was met 33 punten de topschutter aan de zijde van de Bucks en Khris Middleton nam 26 punten voor zijn rekening. “We kwamen vanavond om beide helften te domineren”, zei Lopez. “We hebben geweldig werk geleverd door samen te spelen. Als iedereen scoort en zijn eigen ding doet, zijn we moeilijk te verdedigen.”

De winnaar van de Western Conference neemt het in de finale op tegen Phoenix Suns, dat in de Eastern Conference Finals met 4-2 te sterk was voor Los Angeles Clippers.

De zesde wedstrijd wordt gespeeld in Atlanta.