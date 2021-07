Coronaperikelen grootste gevaar voor de zeilers in Japan

Niet de concurrentie uit andere landen, maar het coronavirus vormt volgens hoofdcoach Jaap Zielhuis het grootste risico voor de Nederlandse zeilers op de Olympische Spelen. De zeilbond neemt drie begeleiders mee die alle zaken rond de wedstrijden regelen, zodat de zeilers zich alleen maar hoeven te focussen op hun prestaties op het water.

“We lopen één groot risico en dat is dat dit de Spelen van de bijzaken worden”, zei Zielhuis bij de teampresentatie in Scheveningen. “Al het geneuzel om het zeilen heen: de coronaregels, alle restricties die er zijn, de apps die je moet downloaden. Dan kan ons heel erg gaan benauwen en afleiden van wat deze mannen en vrouwen heel goed kunnen: zeilen.”

Teammanager Dorien Hoekstra-de Vries, die zelf als windsurfster brons pakte op de Spelen van Barcelona 1992, regelt alles rond het transport en de accommodatie in Japan. Sportarts Francoise Broekhof draagt zorg voor de naleving van alle strenge coronaregels op de Spelen. Zielhuis: “De sporters worden iedere dag getest. Het moet zo simpel mogelijk zijn voor ze. ’s Ochtends bij het opstaan spugen in een bakje en daar verder niet over hoeven nadenken.”

Ian Ainslie, de Zuid-Afrikaanse voorganger van Zielhuis als hoofdcoach, gaat mee om alle zeiltechnische zaken op te pakken. “Zoals de procedure rond de races, de regels op het water en protesten. Deze drie mensen gaan ons weghouden bij alle narigheid, zodat wij ons kunnen bezighouden met zeilen”, aldus Zielhuis.

De zeilploeg is de afgelopen jaren vaak op de olympische locatie in Enoshima geweest, maar als gevolg van het coronavirus de afgelopen 1,5 jaar niet meer. Het Watersportverbond wilde de zeilers onderbrengen in huizen in de buurt van de haven, maar de organisatie gaf daar geen toestemming voor. “We zitten nu in een klein hotel, dat wel alleen voor ons is. Als Nederlanders duwen we graag een beetje tegen de regels aan, om te kijken hoe streng ze zijn. Maar dat kan nu niet. De Japanners maken de regels, daar moeten we ons aan zien te houden”, aldus Zielhuis. “Wij sporten op het water, wat dat betreft lopen we geen risico om snel besmet te raken. We kunnen dus heel goed onszelf beschermen, zolang we maar opletten. Want als je een positieve test hebt binnen je ploeg, dan gaat de hele riedel aan. En dan is de kans groot dat het einde evenement is.”

Vrijwel alle Nederlandse sporters die naar Japan gaan, hebben zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Ook begeleiders, stafleden en journalisten kregen die mogelijkheid via een deal tussen het Internationaal Olympisch Comité en BioNTech/Pfizer.